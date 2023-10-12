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В 2023 году в Армении был зафиксирован самый высокий показатель рождаемости за последние 5 лет: Никол Пашинян

В 2023 году в Армении был зафиксирован самый высокий показатель рождаемости за последние 5 лет: Никол Пашинян

В январе-августе 2023 года в Армении зафиксирован самый высокий уровень рождаемости за последние 5 лет. Как передает «Арменпресс», Пашинян заявил об этом на заседании правительства.

«В январе-августе 2023 года в Армении зафиксирован самый высокий уровень рождаемости за последние 5 лет. Это результат политики правительства в области демографии. Также хочу отметить, что это результат политики правительства и в сфере здравоохранения, потому что и там очень хороший показатель, значительно сократилась смертность новорожденных», - сообщил Пашинян.


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