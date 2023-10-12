США направят в Средиземное море второй авианосец

После размещения авианосца «Джеральд Форд» в восточной части Средиземного моря США отправят в Средиземное море еще один авианосец. Как передает «Арменпресс», об этом на очередном брифинге с журналистами сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Как известно, американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой сейчас находится в восточной части Средиземного моря. Они прибыли вчера. Они существуют в качестве сдерживающего фактора, чтобы дать понять любому потенциальному действующему лицу, организации, группе, террористической сети, государству или любому, кто питает враждебные намерения по отношению к Израилю и считает, что пришло время эскалации конфликта, к которому мы серьезно относимся, до уровня национального масштаба безопасности», - сказал он.

Кирби отметил, что авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» и его ударная группа отправятся в зону ответственности Европейского командования ВС США в рамках заранее и давно запланированного развертывания.

«Транспортировка начнется на ближайшей неделе. Сначала они пересекут Атлантический океан и войдут в Средиземное море, где и будут доступны в случае необходимости», - сказал он.