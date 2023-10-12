Нужно сделать все, чтобы вынужденные переселенцы из Нагорного Карабах остались в Армении: Никол Пашинян

Правительство Армении должно сделать все для того, чтобы все вынужденно перемещенные лица из Нагорного Карабаха остались в Республике Армения, в случае, если у них не будет возможности вернуться в Нагорный Карабах. Как передает «Арменпресс», Пашинян заявил об этом на заседании правительства.

«В случае и в случае, если наши братья и сестры Нагорного Карабаха не смогут вернуться в свои дома, наша политика должна заключаться в том, чтобы сделать все для того, чтобы все вынужденно перемещенные лица из Нагорного Карабаха остались в Республике Армения. Это очень важно. Мы хотим, чтобы все без исключения оставались, жили и работали в Республике Армения. И это будет наша политика» - сказал Пашинян.

По сведениям премьер-министра, Армению покинули 2500 человек, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха.

«Я надеюсь, что они навестят своих родственников, живущих за границей, проведут там некоторое время и вернутся, когда преодолеют шоковую ситуацию.

У нас есть планы, связанные с демографией, обеспечением жильем, строительством домов в приграничных селах. Со всеми этими программами мы сделаем все, чтобы возможность людей оставаться в Армении не ограничивалась ничем объективным или субъективным», - заключил Пашинян.