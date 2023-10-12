Выселение армян из Нагорного Карабаха никогда не входило в наши планы: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что у них не было никаких планов, связанных с изгнанием армян из Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», Пашинян заявил об этом на заседании правительства.

«Должен констатировать, что первое впечатление, полученное от всех наших международных партнеров относительно этой ситуации, следующее: они говорят, что удивляются, как это могло случиться, что за три дня в страну въехали 100 000 вынужденных переселенцев, а правительство смогло удовлетворять их краткосрочные и среднесрочные потребности.

У нас не было такого плана с самого начала, потому что перемещение армян Нагорного Карабаха никогда не входило в наши планы и наши политические желания, даже с учетом логики кризисного управления. Такая задача не была в нашей повестке. Все было сделано практически за считанные дни», - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр поблагодарил партнеров гуманитарного центра, членов правительства, руководителей всех ведомств, неправительственных организаций и волонтеров.