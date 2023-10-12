Армяне Нагорного Карабаха стали жертвами этнической чистки: Ким Кардашян

Известная телезвезда Ким Кардашьян выразила поддержку своим еврейским друзьям, заявив, что они не одиноки, и в этом контексте напомнила о гуманитарном кризисе, с которым столкнулись армяне Нагорного Карабаха. Как передает «Арменпресс», в публикации в Instagram Кардашьян заявила, что в последние дни «видеоролики о детях и семьях, которых терроризировали и убивали на глазах всего мира», что причинило ей большую боль.

Отметив, что и израильтяне, и палестинцы страдают и платят высокую цену из-за жестокого терроризма, Кардашьян напомнила о Геноциде армян, об азербайджанской блокаде Нагорного Карабаха, а также о военнопленных, удерживаемых в настоящее время в Азербайджане.

«Как армянка, я очень чувствительна к таким вопросам, потому что я уже много лет говорю о Геноциде армян, и теперь, после нескольких месяцев блокады, получившей минимальное освещение в СМИ и не получившей внешней поддержки, армяне Арцаха стали жертвами этнических чисток. На данный момент они также страдают от крайнего гуманитарного кризиса, и есть еще удерживаемые военнопленные и пропавшие без вести», - написала Ким Кардашьян.

Она добавила: «Независимо от того, на чьей вы стороне и как на вас повлияли ужасы последних нескольких дней, в наших сердцах всегда должно быть место для сострадания к невинным людям, ставшим жертвами тех, кто ведет войну на основе власти, политики, религии, расы и этнической принадлежности».