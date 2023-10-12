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Ибрагим Раиси и Мухаммед бен Салман обсудили палестино-израильский конфликт

Ибрагим Раиси и Мухаммед бен Салман обсудили палестино-израильский конфликт

Президент Ирана Ибрагим Раиси обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом продолжающийся конфликт между Израилем и ХАМАС. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на агентство IRNA, телефонный разговор длился 45 минут.

Это первый телефонный разговор между двумя лидерами после заключения соглашения при посредничестве Китая в марте этого года и восстановления дипломатических отношений.

«В первом телефонном разговоре между аятоллой Раиси и принцем Мохаммедом бен Салманом стороны  согласились с необходимостью положить конец военным преступлениям против Палестины. Было подчеркнуто исламское единство», - написал в своем микроблоге в Х глава администрации Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди.

Он добавил, что «оба собеседника отметили, что преступления режима и зеленый свет США приведут к разрушительной нестабильности для режима и его сторонников».


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