По 100 000 драмов от правительства уже получили 52 600 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха

Почти 52 600 человек, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, уже получили единовременную сумму в 100 000 драмов. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства сообщил вице-премьер Тигран Хачатрян.

«100 000 драмов выдается каждому переселенцу из Нагорного Карабаха, независимо от возраста. Исключение составляют те, кто находится за пределами Республики Армения. На данный момент деньги переведены на карточные счета 52 600 человек.

Мы суммируем показатели в течение каждой недели, выявляем все дополнительные данные и в конце недели делаем перечисление. Завтра будут перечислены деньги еще 13 300 переселенцам», - сообщил вице-премьер.