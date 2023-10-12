Преступления азербайджанцев должны быть задокументированы: депутат Франции призвала к последовательности в этом вопросе

Депутат Парламента Франции, руководитель межпарламентской группы дружбы Франция-Армения Анн-Лоранс Петель заявила, что преступления, совершенные азербайджанцами в Нагорном Карабахе, должны быть документированы, чтобы иметь вескую доказательную базу. По мнению депутата, это даст им возможность говорить обо всем этом и применять эффективные меры противодействия.

Как передает корреспондент «Арменпресс», она заявила об этом на встрече с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха, состоявшейся в Горисе.

«Действительно, многие армяне, живущие во Франции, в эти дни представляли нам видеоролики, на которых видны преступления азербайджанцев против мирного населения Нагорного Карабаха. И очень важно, чтобы эти эпизоды были задокументированы, то есть следует точно указать, когда и в каком населенном пункте были совершены преступления, чтобы доказательная база была достаточно сильной, чтобы помочь нам повысить осведомленность и принять эффективные контрмеры», - сказала Анн-Лоранс Петель.

По его словам, очень важным фактом является то, что Армения ратифицировала Римский статут, присоединившись к Международному уголовному суду. «Теперь независимое расследование военных преступлений Азербайджана станет проще, благодаря чему можно будет правильно оценивать ситуацию и напрямую реагировать на военные преступления. Если все эпизоды будут надлежащим образом задокументированы, рано или поздно виновные ответят и предстанут перед судом. Даже если они будут не у себя на родине, а за границей. Страны, подписавшие Римский статут, обязательно арестуют преступников на своей территории и передадут их Международному уголовному суду», - сказала Петель.

Она заверила, что безопасность границ Армении и защита ее территориальной целостности являются приоритетом для Франции и многих стран ЕС, поэтому французские депутаты пытаются мотивировать своих коллег из европейских стран проявить большую поддержку Армении и быть рядом с ней в это трудное время.

Коснувшись важных вопросов вынужденных переселенцев, возвращения армянских военнопленных и арестов представителей военной и политической элиты Нагорного Карабаха, Петель сообщила, что во французском парламенте прошли по этому поводу обсуждения.

«Также состоялась встреча с участием председателя Еврокомиссии, в ходе которой она попросила предоставить ей список всех военнопленных и арестованных чиновников, чтобы в ближайшее время организовать по этому поводу обсуждения», - рассказала депутат.

Мари Дюмулен, член группы «Друзья Армении» и руководитель проекта «Более инклюзивная Европа», в свою очередь заявила, что помимо ознакомления с ситуацией у них есть еще одна цель: понять на местах, существует ли возможность начать диалог между армянами Нагорного Карабаха и азербайджанцами и есть ли возможность развертывания международных миротворческих сил.

«О миротворцах, конечно, еще говорить рано, безопасность Армении является для нас первоочередной заботой. Международное сообщество пытается сделать все, чтобы обеспечить безопасность Армении и народа Карабаха, чтобы можно было обеспечить безопасное возвращение перемещенных лиц в Нагорный Карабах», - сказала Дюмулен.

Она заверила, что по возвращении они будут лучше понимать и осознавать нужды и ожидания вынужденных переселенцев и постараются внести вклад своими конкретными действиями, чтобы были даны определенные решения спорных вопросов.

Манвел Маргарян