 В древнем городище Канагет ведутся раскопки уже 11-го захоронения

В древнем городище Канагет, находящегося на границе административных районов сел Кармиргюх и Гегаркуник Гавара, с начала октября начались раскопки уже 11-го захоронения.

Как передает «Арменпресс», раскопки проводит археологическая экспедиция ГНКО «Служба по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников» Министерства ОНКС РА, которой руководит доктор исторических наук, археолог Ашот Пилипосян.

В составе группы - археолог Бен Варданян, археолог Асмик Симонян и археолог-реставратор Тигран Закян.

Раскопки проводятся в рамках проекта Защиты и развития инфраструктуры историко-археологического Музея-заповедника «Эребуни» на грантовые средства, предоставленные Государственным комитетом РА по науке.

«Раскопки захоронений Канагега начались еще в 80-х годах прошлого века, тогда из-за строительства автодороги Варденис-Мартуни-Ереван здесь были повреждены несколько древнейших гробниц. В целом их число достигает 30, из них на сегодняшний день раскопано 11. В ходе раскопок обнаружены исключительные историко-археологические материалы, дающие представление об образе жизни, верованиях, занятиях, культурных ценностях, обычаях, антропологическом составе и других фактах народов, проживавших в бассейне реки Севан в XVI-VII веках до нашей эры. Были обнаружены десятки человеческих скелетов, большинство из которых сохранились в хорошем состоянии, предметы роскоши, керамика, бусы, бронзовые браслеты, кольца, цилиндрическая княжеская печать, кости домашних животных и другие предметы.

За последние три года мы раскопали и изучили две гробницы, где нашли раковины из бассейна Персидского залива, считающиеся предметами роскоши. Это означает, что наши далекие предки имели торгово-экономические и культурные связи со странами Персидского залива более чем за 3500 лет до нас. Также мы нашли форму для изготовления украшений из бронзы, с помощью которой можно изготовить 7 видов женских украшений. Это, в свою очередь, доказывает, что помимо животноводства и земледелия местное население освоило и ремесла и отрасли прикладного искусства.

Всего в двух камерах гробницы № 10, открытой прошлым летом, мы насчитали 33 человеческих скелета, большинство из которых хорошо сохранились. В гробнице № 11, открытой в этом году, мы нашли человеческие кости, остатки кожи и бронзовые предметы. Хотя материала в гробнице оказалось мало, сохранилась ее прочная, круглая конструкция. Она была покрыта тремя большими плитами. Гробница расположена на самой высокой точке городища, на западной стороне скалы. В этом году раскопки продолжатся еще несколько дней, в течение которых могут быть обнаружены и ценные материалы. Мы надеемся, что в ближайшие годы Комитет науки РА продолжит предоставлять нам средства для раскопок и других гробниц.

Эти раскопки важны и необходимы. В последние годы сотрудники Службы охраны историко-культурных заповедников-музеев и исторической среды Гегаркуникской области заметили случаи повреждения гробниц неизвестными лицами. Поэтому мы предприняли эти работы, чтобы сохранить, популяризировать и предотвратить их дальнейшее повреждение. Археологи, работающие в составе экспедиции, со всей любовью и преданностью изучают каждый найденный предмет, раскрывают их тайны и значение, вносят новые коррективы в существовавшие до сих пор историко-археологические представления», - рассказал Ашот Пилипосян.

Хосров Хлгатян