Франция выдвигает в Совбезе ООН резолюцию относительно создания условий для возвращения армян Нагорного Карабаха
Франция инициировала обсуждение в Совете Безопасности ООН по принятию резолюции, которая создаст условия для возвращения армянского населения Нагорного Карабаха.
Как передает «Арменпресс», об этом в Сенате сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.
Она отметила, что эти условия содержат сильные гарантии защиты армян Карабаха, в том числе их исторических и культурных прав, для чего необходимо постоянное международное присутствие.
«Азербайджан спланировал и организовал депортацию более 100 000 армян Нагорного Карабаха. Это чрезвычайно тяжкое преступление, которое не может остаться безответным», - заключила министр ИД Франции.
"Quelle que soit la manière dont il cherche à présenter la situation, oui, l’Azerbaïdjan a planifié et organisé l’exode de plus de 100 000 Arméniens du Haut-Karabagh. Il s’agit d'un crime qui ne peut rester sans réaction", assure @MinColonna #QAG pic.twitter.com/R9WAUPJe2F— Public Sénat (@publicsenat) October 11, 2023
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