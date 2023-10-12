Франция выдвигает в Совбезе ООН резолюцию относительно создания условий для возвращения армян Нагорного Карабаха

Франция инициировала обсуждение в Совете Безопасности ООН по принятию резолюции, которая создаст условия для возвращения армянского населения Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», об этом в Сенате сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Она отметила, что эти условия содержат сильные гарантии защиты армян Карабаха, в том числе их исторических и культурных прав, для чего необходимо постоянное международное присутствие.

«Азербайджан спланировал и организовал депортацию более 100 000 армян Нагорного Карабаха. Это чрезвычайно тяжкое преступление, которое не может остаться безответным», - заключила министр ИД Франции.