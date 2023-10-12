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Блинкен прибудет в Израиль, затем встретится с президентом Палестины

Блинкен прибудет в Израиль, затем встретится с президентом Палестины

Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 октября прибудет в Израиль, чтобы продемонстрировать поддержку Вашингтона. Он также встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом. «Арменпресс» передает об этом,  со ссылкой на BBC.

BBC также сообщает, что США ведут переговоры с Израилем, ООН и Египтом для обеспечения коридора  выхода населения из сектора Газа.

Политическое руководство Палестины разделено между партией ФАТХ Махмуда Аббаса, правящей на Западном берегу, и ХАМАС, правящей в секторе Газа.

7 октября ХАМАС предпринял крупномасштабную атаку на Израиль, после чего Израиль объявил войну ХАМАС. Израильская сторона сообщила, что с начала войны число погибших достигло 1200, большинство из них - гражданские лица. Число жертв в секторе Газа также достигло 1200. ХАМАС удерживает в секторе Газа, по меньшей мере, 150 заложников.


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