Ваге и Виген Бадаляны помогут 2 арцахским семьям купить квартиры, перечислив им по 25 млн драмов

Трагедия масштабного сентябрьского нападения Азербайджана на Арцах не обошла и семьи Казарян и Саркисян. Их постигло неизмеримое несчастье. В результате обстрела погибли двое сыновей семьи Казарян, 8-летний Нвер и 10-летний Микаэл.

Сильный взрыв, произошедший 25 сентября на складе бензина, возле трассы Степанакерт-Аскеран примел к трагическим последствиям семью Саркисян. Родители 4 несовершеннолетних детей, 51-летний Саша Саркисян и 45-летняя Лиана Саркисян, с ожогами 4-й степени были доставлены в Сюник, но их жизни спасти не удалось. Забота о 4 несовершеннолетних детях осталась на плечах бабушки.

Трагедии, произошедшие в этих семьях, не оставили равнодушными братьев Ваге и Вигена Бадалянов. Они выразили свою поддержку семьям Саркисян и Казарян, предоставив каждой семье по 25 млн драмов на покупку квартиры.

Именно так, протягивая руку помощи, и только благодаря нашему единству мы сможем преодолеть любые трудности, остаться сильными и стойкими, готовыми воспрянуть и создавать наше светлое будущее.