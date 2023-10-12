Совет Безопасности ООН созовет заседание по вопросу конфликта между Израилем и ХАМАС

Совет Безопасности ООН 12 октября созовет заседание, чтобы обсудить продолжающийся конфликт между Израилем и ХАМАС. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на BBC.

Инициатором проведения заседания выступила Бразилия, которая в настоящее время председательствует в Совете Безопасности ООН. Министр иностранных дел Бразилии прервал свое азиатское турне, чтобы выехать в Нью-Йорк на заседание.

Совет Безопасности, состоящий из 15 членов, 8 октября, на следующий день после нападения ХАМАС на Израиль провел заседание за закрытыми дверями.

После нападения ХАМАС 7 октября Израиль объявил войну и интенсивно атакует сотни объектов в секторе Газа. Число погибших с обеих сторон превысило 2 300.