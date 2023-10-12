Европейские индексы - 11-10-23

МОСКВА, 12 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.24% и составил 15460.01 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.44% и составил 7131.21 пункта, британский FTSE снизился на 0.11% и составил 7620.03 пункта, а российский RTSI вырос на 0.87% и составил 1005.24 пункта.