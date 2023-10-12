Цены на цветные металлы - 11-10-23

ЛОНДОН, 12 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 11 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.67% и составила 2215.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.59% и составила 8030.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.14% и составила 2100.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.70% и составила 18450.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.91% и составила 24950.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.32% и составила 2473.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 55630.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33420.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.