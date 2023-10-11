Brent подешевела до $86,3 за баррель

Котировки нефти продолжают снижаться, инвесторы ждут данных о запасах сырья в США.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, к 17:31 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,39 (1,59%) - до $86,26 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,75 (2,04%) - до $84,22 за баррель.

В 23:30 по московскому времени Американский институт нефти (API) обнародует динамику запасов в стране за неделю, завершившуюся 6 октября. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает их рост на 1,3 млн баррелей нефти. Минэнерго США обнародует свои данные в четверг.