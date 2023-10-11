Турция готова к посредничеству между Израилем и Палестиной: Эрдоган

Турция готова приложить все необходимые усилия, включая посредническую миссию, для деэскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Anadolu, Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы готовы сделать все возможное, включая посредничество и «справедливый арбитраж», чтобы как можно скорее вывести наш регион из этого водоворота», - сказал турецкий лидер.

Он также призвал всех обладающих влиянием в регионе международных игроков приложить необходимые усилия для деэскалации обстановки.