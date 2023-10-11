Путин и Алиев обсудят ситуацию вокруг Карабаха и российских миротворцев

У президента РФ Владимира Путина запланирована 12 октября встреча с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, они обсудят ситуацию вокруг Карабаха и российских миротворцев, в том числе возможность их дальнейшего использования в контексте обеспечения возможного возвращения карабахских армян в места проживания. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Лидеры будут находиться в Киргизии, где 13 октября состоится заседание Совета глав государств СНГ.

"После обеда запланирована беседа с президентом Азербайджанской Республики Алиевым. Могу сказать, что мы придаем важное значение этому контакту. Российско-азербайджанские отношения находятся на высоком уровне, динамично развиваются. Президенты обменяются мнениями о перспективах дальнейшего развития как в области экономики, так и в контексте реализации совместных инициатив в транспортно-логистической, энергетической, промышленной сфере", - сказал Ушаков журналистам.

"И, конечно же, обсудят, связанные с ситуацией вокруг Карабаха. На повестке дня мирная интеграция карабахских армян в правовое поле Азербайджана при соблюдении международно признанных прав и свобод, и этому готов содействовать российский миротворческий контингент. Как раз ситуацию вокруг российских миротворцев, как мы надеемся, наш президент обсудит вместе с президентом Алиевым", - добавил Ушаков.

Он отметил, что мандат миротворческого контингента РФ истекает в декабре 2025 года.

"И тут будут рассмотрены различные варианты возможного дальнейшего использования нашего контингента, в том числе, в контексте обеспечения возможного возвращения карабахских армян в места проживания, которые они покинули после известных событий в сентябре", - сказал помощник президента РФ.