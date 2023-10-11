В Совете ООН по правам человека представлено совместное заявление относительно ситуации в Нагорном Карабахе

В рамках прошедшей 11 октября в Женеве 54-й сессии Совета по правам человека ООН 34 страны выступили с совместным заявлением, в котором выразили глубокую обеспокоенность тяжелым гуманитарным кризисом и кризисом в области прав человека в Нагорном Карабахе. Совместное заявление было зачитано постоянным представительством Франции при офисе ООН в Женеве.

Арменпресс приводит ниже полный текст заявления:

“Мы крайне обеспокоены тяжелым гуманитарным кризисом и кризисом в области прав человека в Нагорном Карабахе, а также положением населения, бежавшего оттуда в последние недели.

Согласно отчету миссии ООН в регионе, почти все этническое армянское население Нагорного Карабаха, более 100 тысяч человек, бежало в Армению. В их докладе справедливо отмечаются страдания, которые, должно быть, причинил этот опыт.

Это массовое переселение этнических армян из своих домов вызвано военной операцией Азербайджана, начатой 19 сентября, и девятимесячной блокировкой Лачинского коридора, что привело к тяжелым гуманитарным условиям.

Мы высоко ценим заявление Верховного комиссара Тюрка от 26 сентября, в котором содержится призыв к защите прав этнических армян, защите гражданского населения и соблюдению международного права. Мы полностью согласны с тем, что «сообщения о нарушениях прав человека или международного гуманитарного права требуют принятия последующих мер, включая быстрое, независимое и прозрачное расследование».

Мы считаем, что следующим шагом УВКПЧ будет внимательно следить за ситуацией с правами человека в Нагорном Карабахе, встречаться с беженцами, переселенными лицами и теми, кто остается, и держать Совет в курсе. Поэтому мы призываем Армению и Азербайджан как можно скорее предложить УВКПЧ предоставить им такую техническую помощь.

В настоящее время мы призываем Азербайджан обеспечить права и безопасность тех армян Нагорного Карабаха, которые остались, и оперативно создать условия для добровольного, безопасного, достойного и устойчивого возвращения тех, кто желает вернуться домой. Их культурное и религиозное наследие также должно быть гарантировано и защищено.

Мы также призываем Азербайджан соблюдать временные меры, принятые Европейским судом по правам человека 22 сентября, и временные меры Международного Суда, принятые 7 декабря 2021 года, 22 февраля 2023 года и 6 июля 2023 года.

Мы призываем Армению при поддержке международного сообщества продолжать оказывать гуманитарную помощь лицам, переселенным в результате кризиса.

Международный доступ в Нагорный Карабах имеет решающее значение для оказания помощи и независимого мониторинга, в том числе для информирования о ситуации с правами человека.

Кроме того, следует полностью уважать суверенитет и территориальную целостность как Армении, так и Азербайджана. Мы решительно поддерживаем диалог между всеми сторонами для обеспечения всеобъемлющего и прочного мира.

Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и рассматривать любые возможные дальнейшие шаги Совета”.

Список стран, подписавших заявление: Армения, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Кипр, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Словакия, Словения, США, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Швеция, Швейцария, Япония.