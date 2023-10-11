Премьер-министр Пашинян провел прощальную встречу с послом Аргентины

Премьер-министр Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Аргентинской Республики в Республике Армения Мариано Вергару, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поблагодарил посла за вклад в развитие сотрудничества и армяно-аргентинских отношений. Премьер-министр отметил, что между двумя странами, особенно в последнее время, налажены интенсивные отношения и существует хороший потенциал для обогащения их новыми программами и инициативами. Глава правительства придал особое значение расширению экономического взаимодействия и товарооборота и выразил надежду, что работа в этом направлении будет успешно продолжена.

Мариано Вергара выразил благодарность за поддержку его деятельности и коснулся проделанной за последние годы работы по углублению отношений между Арменией и Аргентиной.

Премьер-министр Пашинян пожелал господину Вергаре успехов в его дальнейшей деятельности.