Время в Ереване: 11:07:36,   19 Октябрь 2023

НАТО анонсировала ответ при доказательствах намеренной атаки на газопровод между Финляндией и Эстонией

НАТО анонсировала ответ при доказательствах намеренной атаки на газопровод между Финляндией и Эстонией

Министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе обсудят повреждение газопровода между Финляндией и Эстонией. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны альянса.

"В четверг мы также рассмотрим инцидент в Балтийском море, в результате которого ущерб был нанесен критической подводной инфраструктуре. Я говорил с президентом Финляндии и премьером Эстонии, мы находимся в тесном контакте", - заявил он.

"Очень важно понять, что произошло, и как это могло произойти. Если будет доказано, что это намеренная атака на критическую инфраструктуру НАТО - это будет очень серьезно, но на это будет дан единый ответ", - заявил Столтенберг.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]