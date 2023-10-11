НАТО анонсировала ответ при доказательствах намеренной атаки на газопровод между Финляндией и Эстонией

Министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе обсудят повреждение газопровода между Финляндией и Эстонией. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны альянса.

"В четверг мы также рассмотрим инцидент в Балтийском море, в результате которого ущерб был нанесен критической подводной инфраструктуре. Я говорил с президентом Финляндии и премьером Эстонии, мы находимся в тесном контакте", - заявил он.

"Очень важно понять, что произошло, и как это могло произойти. Если будет доказано, что это намеренная атака на критическую инфраструктуру НАТО - это будет очень серьезно, но на это будет дан единый ответ", - заявил Столтенберг.