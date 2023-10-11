Прибывшие в Армению члены экспертной группы встретились в Горисе с вынужденными переселенцами из НК

Представители организаций “Friends of Armenia”, “Rasmussen Global International Organizations”, “European Council on Foreign Relations Expert Centre” 11 октября провели встречу-обсуждение с группой вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, которые нашли убежище в гостинице Гориса. Как передает корр. Арменпресс, в экспертную группу входят представители европейских, американских дипломатических и военных экспертных кругов.

В формате вопросов и ответов они расспросили группу вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха об условиях жизни и состоянии после событий, произошедших 19 сентября, а также о перспективах возвращения домой.

Глава “Rasmussen Global International Organizations” Фредрик Веслау отметил, что цель визита - собрать более конкретную информацию о ситуации в Армении, особенно после 19 сентября, чтобы получить представление о том, по каким направлениям можно работать в Брюсселе и других столицах для получения помощи для Армении.

“В этом контексте мы хотим услышать, в какой ситуации вы находитесь сейчас, каковы ваши потребности и что вы ожидаете от группы для удовлетворения ваших потребностей”, — сказал он.

В свою очередь, Штефан Фюле посчитал их визит гуманитарным жестом. Депутат французского парламента, руководитель межпарламентской группы дружбы Франция-Армения Анн-Лоранс Петель заверила, что обязательно передаст своим коллегам все вопросы, которые были подняты. По ее словам, многие их французские и европейские партнеры поддерживают Армению, стараются сделать все возможное, чтобы оказать помощь.

Затем в формате вопросов и ответов состоялся обмен мыслями с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха относительно перспектив возвращения домой, их нынешнего положения и ожиданий.

Присутствовавшие на встрече вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха, отвечая на вопросы иностранных экспертов, сочли сосуществование с азербайджанцами невозможным. Часть из них, говоря о необходимых условиях для возвращения домой, отметила, что для этого они ожидают признания независимости Нагорного Карабаха и размещения международных миротворческих сил.