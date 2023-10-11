Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-10-23

ЕРЕВАН, 11 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 11 октября, курс доллара США сократился на 2.30 драмa и составил 395.22 драм. Курс евро сократился на 1.92 драмa и составил 419.01 драм. Курс российского рубля сократился на 0.03 драмa и составил 3.96 драм. Курс британского фунта сократился на 1.28 драмa и составил 485.84 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 9.66 драмa и составила 23596.19 драм. Цена серебра сократилась на 0.78 драмa и составила 275.92 драм.