Бельгия передаст Украине 1,7 млрд евро налогов с доходов от замороженных активов РФ

Бельгия передаст Украине только €1,7 млрд, полученных от налогов с доходов от реинвестиций замороженных активов России. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр королевства Александр де Кроо на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Есть замороженные средства России, есть доходы от этих [реинвестиции] средств. Но и первое, и второе - это компетенция Евросоюза. Мы же можем передать Украине средства, полученные в виде налогов на эти доходы, это €1,7 млрд, которые должны быть использованы на поддержку и восстановление Украины", - сказал он.

На вопрос журналистов о том, сколько именно активов РФ заморожено в Бельгии, премьер не смог ответить. "У нас нет доступа к ним. Они заморожены. Мы не можем иметь доступ к ним, пока есть европейские правила. Налоги на доходы от замороженных активов в 2024 году составят около €1,7 млрд, они не пойдут в нашу казну, а будут напрямую переданы Украине", - добавил он.

€1,7 млрд - это чуть больше той суммы, которую Евросоюз направляет Киеву ежемесячно на помощь бюджету страны.

С весны 2022 года ЕС неоднократно заявлял, что заморозил порядка $300 млрд золотовалютных ресурсов России. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что Вашингтон, его союзники и партнеры рассматривают варианты потенциального использования российских суверенных активов для восстановления Украины после конфликта.