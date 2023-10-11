Азиатские индексы - 11-10-23

ТОКИО, 11 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.60% и составил 31936.51 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.19% и составил 2307.84 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.12% и составил 3078.96 пункта, а HANG SENG вырос на 1.29% и составил 17893.10 пункта.