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234 переселенца из Нагорного Карабаха лечатся в медицинских центрах Армении: состояние 76 - тяжелое, 11 - крайне тяжелое

234 переселенца из Нагорного Карабаха лечатся в медицинских центрах Армении: состояние 76 - тяжелое, 11 - крайне тяжелое

Из 234 человек, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха и продолжающих лечение в Армении, 76 находятся в тяжелом состоянии, 11 - в крайне тяжелом состоянии.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян на пресс-конференции, состоявшейся 10 октября в Гуманитарном центре.

«На данный момент в различных медицинских учреждениях Армении продолжают получать лечение 234 человека. 76 находятся в тяжелом состоянии, 11 - в критическом. Состояние 7 детей средней степени тяжести, их лечение продолжается», - сказала она.

Что касается регистрации в первичных медико-санитарных учреждениях, то в амбулаториях и поликлиниках уже зарегистрированы 21 743 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха.


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