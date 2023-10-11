В Армении в 18 км к северу от города Джермук зарегистрировано землетрясение
16:43, 11 Октябрь 2023
11 октября в 16:00 по местному времени (в 12:00 мск) сейсмологической сетью Службы сейсмической защиты МВД РА в 18 км к северу от города Джермук зарегистрировано землетрясение магнитудой 3.0 с географическими координатами 39.98⁰ северной широты и 45.65⁰ восточной долготы.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Спасательная служба МВД Армении.
Сила подземного толчка в эпицентре составила 4 балла.
Землетрясение ощущалось в городе Джермук, в селах Гндеваз и Кечут Вайоцдзорской области силой в 2-3 балла, а также в селе Карчахпюр Гегаркуникской области силой в 2 балла.
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