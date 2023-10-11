Время в Ереване: 11:07:36,   17 Октябрь 2023

В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается: температура воздуха повысится на 2-4 градуса

В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается: температура воздуха повысится на 2-4 градуса

Днем 11-го, с 12 по 16 октября в Ереване осадков не ожидается.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что с 13 по 15 октября температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса.

Днем 11-го, с 12-16 октября в областях также осадков не будет.

Ветер северо-западный, с порывами до 2-5 м/с.

В Нагорном Карабахе 11 и 12 октября осадков не ожидается.


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