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Израиль обстреливает юг Ливана в ответ на ракетный удар «Хезболлы»

Израиль обстреливает юг Ливана в ответ на ракетный удар «Хезболлы»

Утром на границе Израиля и Ливана произошли столкновения. Как передает «Арменпресс», Армия обороны Израиля сообщила, что из Ливана была выпущена противотанковая ракета в направлении военной позиции, расположенной вблизи города Араб-эль-Арамше.

О ракетном обстреле израильских позиций сообщила и исламистская группировка «Хезболла». По данным BBC, «Хезболла» заявила, что выпустила две ракеты в ответ на гибель троих своих боевиков во время столкновений с израильскими силами.

BBC также отмечает, что сейчас Израиль в ответ на ракетный обстрел своих позиций обстреливает некоторые южные районы Ливана.

Государственное информационное агентство Ливана сообщило, что Израиль бомбит город Дайра, а «деревня Ярин обстреливается фосфорными снарядами».

9 октября Израиль объявил, что на территорию Израиля из Ливана проникли террористы, они были убиты израильскими солдатами. В ходе этих столкновений погибли и трое израильских солдат. Движение «Палестинский исламский джихад» подтвердило, что убитые израильскими солдатами боевики были его членами.

10 октября произошло очередное столкновение между «Хезболлой» и израильскими военными на границе Ливана и Израиля. По данным BBC, «Хезболла» заявила, что трое ее бойцов погибли в результате атаки Израиля на объекты в Ливане.


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