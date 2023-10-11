Международный валютный фонд самый высокий экономический рост в регионе прогнозирует для Армении

Международный валютный фонд прогнозирует, что экономический рост (ВВП) Армении в 2023 году составит 7 %.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ) «Перспективы мировой экономики».

По сравнению с предыдущим прогнозом, опубликованным в апреле, МВФ повысил прогноз экономического роста Армении. В предыдущем докладе прогнозировался экономический рост Армении в 2023 году на уровне 5,5 %.

Согласно последнему прогнозу, Международный валютный фонд в 2024 году прогнозирует 5-процентный экономический рост Армении.

Более того, МВФ дал Армении самый высокий прогноз экономического роста в регионе. Прогноз для Грузии - 6,2 % в 2023 году и 4,8 % в 2024 году. Экономический рост Азербайджана - 2,5 % и в этом году и в 2024 году.

В 2023 году прогноз для Турции составлял 4 %, в 2024 году – 3 %. В Иране МВФ прогнозирует экономический рост на уровне 3 % в 2023 году и 2,5 % в 2024 году.

Проект Закона о государственном бюджете РА на 2023 год основывался на прогнозе экономического роста на уровне 7 %. Прогноз Центрального банка Армении экономического роста Республики Армения в сентябре прошлого года составляет 7,2 %.