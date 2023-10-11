Судьба российских миротворцев, дислоцированных в Нагорном Карабахе, будет обсуждаться с Азербайджаном: Песков

Кремль прокомментировал заявление премьер-министра РА Пашиняна о статусе российских миротворцев, дислоцированных в Нагорном Карабахе. Как сообщает «Арменпресс», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ходе телефонного разговора Пашиняна и Путина этот вопрос не обсуждался.

«Этот вопрос не обсуждался. Сейчас действительно де-факто и де-юре наши миротворцы находятся на территории Азербайджана. Это признается премьер-министром Армении Пашиняном. Что касается дальнейшего режима их пребывания и всех сопутствующих модальностей, то, конечно, это будет обсуждаться с азербайджанской стороной. И, конечно, мы продолжим контакты и с армянскими друзьями», - сказал Песков.

Премьер-министр РА Никол Пашинян заявил в интервью Общественному телевидению, что если российские миротворцы покинут Нагорный Карабах, они не перейдут в Армению, а возвратятся в Россию.