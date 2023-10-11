Министерство экономики разработало программы для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха

Министерство экономики Армении разработало программы для бизнесменов - вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, и представило их в правительство. Они смогут воспользоваться как существующими программами господдержки, так и другими новыми с льготными условиями. Как сообщает «Арменпресс», 9 октября в министерстве состоялась встреча с бизнесменами из Нагорного Карабаха с целью обсуждения проблем и идей.

«Пришло довольно много людей, которые интересовались нашими уже реализованными проектами. Состоялся определенный обмен идеями, какие программы будут наиболее эффективными для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. По итогам обсуждения проекты, которые мы разработали и представили в правительство, возможно претерпят определенные изменения», - рассказал заместитель министра экономики Рафаэль Геворгян.

Присутствующие подняли ряд вопросов, в том числе и технические. Были вопросы о налоговой системе и другие. По мнению Геворгяна, они решаемы. Предприниматели интересовались программами, реализуемыми Минэкономики, которыми они могут воспользоваться.

«Есть несколько программ. На данный момент нашей самой обширной программой развития частного сектора является инициатива по модернизации экономики. В рамках мероприятия уже подписано более 2500 кредитных соглашений и более 400 миллионов долларов предоставлены гражданам Армении по льготным процентным ставкам. Программа действовала и на территории Нагорного Карабаха. После вынужденного переселения, естественно, такая возможность осталась», - заверил замминистра.

В рамках программы компании смогут приобрести машины и оборудование на сумму до 10 млрд драмов, проценты по которым будут субсидироваться государством.

Намечены и новые программы, они будут не только для вынужденных переселенцев, но и для частного сектора Армении в целом. «Для вынужденных переселенцев будут определенные льготные условия. Именно такие предложения мы разработали и представили правительству на прошлой неделе», - сказал замминистра.

Пришедшие на встречу, в основном были представителями строительной, перерабатывающей промышленности. «Мне кажется, что эти программы позволят беспрепятственно решить проблемы основной части предпринимателей», - сказал он, добавив, что они прислушались и к представленным ими предложениям.

12 октября в 14:00 в Министерстве экономики РА состоится еще одна встреча с вынужденно перемещенными из Нагорного Карабаха бизнесменами, которые вели деятельность в сфере сельского хозяйства.