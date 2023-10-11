Время в Ереване: 11:07:36,   17 Октябрь 2023

Сергей Смбатян дирижировал Берлинским симфоническим оркестром

Сергей Смбатян дирижировал Берлинским симфоническим оркестром

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян 9 октября выступил на сцене Большого концертного зала Берлинской филармонии.

Как сообщает «Арменпресс», маэстро Смбатян дирижировал Берлинским симфоническим оркестром.

В качестве солиста выступил пианист Никита Мндоянц. Были исполнены произведения Людвига ван Бетховена и других европейских композиторов.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]