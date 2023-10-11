Сергей Смбатян дирижировал Берлинским симфоническим оркестром

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян 9 октября выступил на сцене Большого концертного зала Берлинской филармонии.

Как сообщает «Арменпресс», маэстро Смбатян дирижировал Берлинским симфоническим оркестром.

В качестве солиста выступил пианист Никита Мндоянц. Были исполнены произведения Людвига ван Бетховена и других европейских композиторов.