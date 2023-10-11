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В московском метро столкнулись два поезда

В московском метро столкнулись два поезда

На станции «Печатники» московского метрополитена столкнулись два поезда. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

В результате аварии один из машинистов получил ранения. Он оказался зажат между вагонами. По предварительным данным, среди пассажиров пострадавших нет.


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