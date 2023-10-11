Крестовый перевал и КПП «Ларс» из-за снегопада закрыты для грузовых автомобилей

На Крестовом перевале из-за сильного снегопада образовалась гололедица. Дорога закрыта для грузовых автомобилей, приезжающим с российской стороны, во избежание заторов на перевале не разрешен и въезд в Грузию.

«Арменпресс» ситуацию представил таможенный атташе посольства Армении в России Ваан Акопян.

«Вечером 10 октября на Крестовом перевале выпало много снега, в результате на дорогах образовалась гололедица, опасная для нагруженых машин. Именно поэтому в 23:00 по местному времени дорога для них была закрыта. Сейчас там насыпают песок и соль, чтобы растопить лед и восстановить дорогу», - рассказал Акопян, добавив, что для легковых автомобилей дорога открыта.

Когда откроется дорога для грузовых автомобилей, сказать сложно, это зависит от погоды. По словам таможенного атташе, если лед растает и не будет новых осадков, дорога скоро откроется. На данный момент Департамент по чрезвычайным ситуациям Грузии проводит работы в этом направлении.

КПП Ларс открыт для тех, кто уже пересек Крестовый перевал. Однако грузовикам, идущим с российской стороны, въезд в Грузию запрещен во избежание скоплений.

По словам Акопяна, по состоянию на 11 октября из Армении выехали около 350 грузовых автомобилей, но они еще не прошли формальности на российском КПП. Хотя сложно сказать, в какой части они сейчас находятся: дошли ли до перевала, находятся ли они в Тбилиси или уже в Ларсе, но формальностей они не проходили.

Анна Григорян