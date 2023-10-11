В медицинских учреждениях Гегаркуникской области на учет встали 4673 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха

По состоянию на 9 октября 2023 года в медицинских учреждениях Гегаркуникской области зарегистрировано 4673 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, 368 из которых имеют инвалидность.

Как передает «Арменпресс» заведующая отделом здравоохранения и социальной защиты администрации Гегаркуника Лусине Варданян, сообщила, что 47 из них имеют инвалидность 1-й, 190 - 2-й и 131 - 3-й группы. На учете в медицинских учреждениях области, оказывающих родовспоможение, состоят 21 беременная женщина. В Севанском медицинском центре в семьи вынужденных переселенцев родился мальчик, в Мартунинском роддоме -девочка.

В медицинские учреждения Гегаркуникской области за амбулаторным лечением обратились 708 вынужденных переселенцев. Стационарное лечение в больницах получили 4 человека, еще 6 человек в настоящее время находятся на стационарном лечении.

Зарегистрировано 3 случая смерти людей, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха и поселившихся в Гегаркуникской области.

Из вынужденных переселенцев 5 - врачи по профессии, 57 - медсестры, 5 - фельдшеры, которые направлены в Национальный институт здравоохранения РА для прохождения аттестации и начала профессиональной деятельности.

Хосров Хлгатян