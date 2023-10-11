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В Афганистане произошло второе за неделю мощное землетрясение

В Афганистане произошло второе за неделю мощное землетрясение

Ранним утром 11 октября в афганской провинции Герат произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на Al Jazeera.

Информация об ущербе, нанесенном землетрясением, ограничена. По словам губернатора Герата, «огромные потери» зафиксированы в районах, близких к местам предыдущих толчков. По меньшей мере, 80 человек получили ранения, а оползень заблокировал главную автомагистраль Герат-Торгунд.

Еще одно землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Герате 7 октября, в результате которого погибли по меньшей мере 2445 человек.


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