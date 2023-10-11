Число погибших за четыре дня боевых действий между Израилем и ХАМАС достигло 2 150.

Как передает «Арменпресс», бывший официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус сообщил, что число жертв в Израиле в результате атак ХАМАС достигло 1 200. Большинство из них - гражданские лица. Он подчеркнул, что причиной роста числа жертв являются не новые удары ХАМАСа, а тот факт, что в результате поисковых операций в разных районах находят новые тела.

Министр здравоохранения Палестины заявил, что число жертв в результате авиаударов Израиля в секторе Газа достигло как минимум 950 человек.

Тысячи палестинцев вышли на демонстрацию на Западном берегу реки Иордан, выражая протест против авиаударов Израиля по сектору Газа.

По последним данным ООН, более 260 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в результате израильских бомбардировок в Газе. В секторе Газа проживает 2,3 миллиона человек, он считается одним из самых густонаселенных районов мира.

Как сообщает агентство WAM, президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохамед бин Заед Аль Нахайян выделил 20 миллионов долларов США гуманитарной помощи для оказания гуманитарной помощи палестинскому народу. Помощь уязвимым слоям населения будет оказываться через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.