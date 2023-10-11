Авианосец ВМС США прибыл в восточную часть Средиземного моря для сдерживания эскалации ситуации

Авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» прибыл в восточную часть Средиземного моря. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Центрального командования США (CENTCOM).

«Авианосная ударная группа Gerald Ford прибыла в восточную часть Средиземного моря, чтобы сдерживать действия, направленные на эскалацию ситуации и дальнейшее разжигание этой войны» - говорится в сообщении.

В CENTCOM добавили, что Вашингтон продолжает работу по укреплению позиций США, которая включает и оперативную переброску истребителей ВВС США F-15, F-16, А-10 для расширения состава истребительных эскадрилий в регионе.

Прибытие этих высокоэффективных сил в регион - «мощный сигнал сдерживания» враждебно настроенных по отношению к Израилю сил, на случай, если те попытаются воспользоваться сложившейся ситуацией - заявил командующий CENTCOM генерал Майкл Эрик Курилла.