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Цель США - обеспечить защиту прав народа Нагорного Карабаха: Мэтью Миллер

Цель США - обеспечить защиту прав народа Нагорного Карабаха: Мэтью Миллер

Цель США на Южном Кавказе заключается в установлении долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном, а также в обеспечении защиты прав народа Нагорного Карабаха. Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Он не согласен с утверждениями министра иностранных дел России Сергея Лаврова , что у США на Южном Кавказе есть свои геополитические амбиции.

«Это совсем не так. Единственной целью США на Южном Кавказе, в отношениях между Арменией и Азербайджаном, является обеспечение прочного мира и стабильности и, конечно же, обеспечение защиты гуманитарных потребностей и прав народа Нагорного Карабаха», - заявил Мэтью Миллер.

Он отказался сообщить подробности встречи между старшим советником госсекретаря США по переговорам на Кавказе Луи Боно и официальными лицами Баку, состоявшейся в эти дни в Азербайджане.


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