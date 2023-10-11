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Министры иностранных дел России и Ирана подчеркнули важность быстрого возобновления работы формата «3+3»

Министры иностранных дел России и Ирана подчеркнули важность быстрого возобновления работы формата «3+3»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочих вопросов обсудили и ситуацию на Южном Кавказе. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило МИД России.

Отмечается, что министры иностранных дел России и Ирана выразили поддержку немедленному возобновлению совместной работы в рамках регионального консультативного формата «3+3».

Стороны также обсудили вопросы актуальной повестки в ближневосточном регионе в контексте последней эскалации палестино-израильского конфликта. Они подчеркнули важность скорейшего прекращения вооруженного противостояния и урегулирования ситуации на основе международного права.


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