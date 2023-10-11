Цены на цветные металлы - 10-10-23

ЛОНДОН, 11 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 10 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.04% и составила 2230.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.32% и составила 7983.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.00% и составила 2103.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.43% и составила 18580.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.10% и составила 24725.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.50% и составила 2465.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 55630.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33420.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.