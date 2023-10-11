Первый самолет с американским вооружением прибыл в Израиль

Первая партия американского оружия прибыла в Израиль. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в социальной платформе X сообщили Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Первый самолет, загруженный американскими боеприпасами, приземлился в Израиле. Самолет с передовыми боеприпасами приземлился ночью на базе Неватим», - говорится в сообщении.

В нем также подчеркнуто, что сотрудничество между военными ведомствами Израиля и США «ключевым фактором для обеспечения безопасности и стабильности в регионе».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом поблагодарил Вашингтон за «постоянную и однозначную поддержку».