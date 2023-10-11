Никол Пашинян подчеркнул важность встреч в формате 3+3

Армения готова к региональным встречам в формате 3+3.

Как передает «Арменпресс», об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению, отметив, что на учредительной встрече в этом формате также была достигнута договоренность относительно определенных принципов. «Мы готовы продолжать работу в этом формате и, кстати, хочу сказать, что мы это ценим. Почему мы это подчеркиваем, потому что мы нашу региональную повестку всегда обсуждаем в дальних местах, в этом регионе мы ее не обсуждаем, так получается, и это для нас постоянная проблема. Конечно, международное сообщество, наше партнерство со всеми партнерами очень важно, но не для того, чтобы создавалось впечатление, что у нас, так сказать, саркастическое отношение к странам и отношениям нашего региона. Нет, это совсем не так, а наоборот, один из нюансов нашей внешней политики заключается в том, что мы подчеркиваем региональные отношения, не исключая их из общего контекста международных отношений», - отметил премьер-министр РА, добавив, что тогда же была достигнута договоренность, что следующая встреча в формате 3+3 пройдет в Тегеране.

«Мы готовы, конечно, это еще нуждается в обсуждении. Во-первых, встречи, по крайней мере, до сих пор, проводились на уровне заместителей министров иностранных дел, и теперь необходимо выяснить представление сторон, на каком уровне следует продолжать разговор», - сказал он. Пашинян добавил, что Армения была включена в этот формат, и еще не было случая, чтобы обсуждения в этом формате были отложены или не состоялись по вине армянской стороны.