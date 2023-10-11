Армения не меняет вектор внешней политики: Никол Пашинян

Армения не меняет никаких внешнеполитических векторов. Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул это в интервью Общественному телевидению, коснувшись того, что в последнее время Россия в адрес Армении выдвигает беспрецедентные обвинения, в том числе и обвинения в смене вектора и в движении на запад.

«Мы не меняем никаких векторов. Я зафиксирую факт и открою вам секрет. Во-первых, наши отношения с Евросоюзом сейчас по существу развиваются на основе и в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Это соглашение было подписано и ратифицировано до 2018 года.

Да, это непростое время в наших отношениях. Кстати, есть сложности и для России, и для Армении, и для мира, и для глобального миропорядка, потому что проблема не в наших отношениях с Россией, проблема в отношениях других великих держав. Мы там ничего не меняем», - заметил Пашинян.

Армения продолжает развивать отношения с Европейским Союзом в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Премьер-министр подчеркнул, что оно было подписано до прихода к власти их политических сил. «Я имею в виду, что мы ничего не меняем. Наши отношения с Россией такие, какие есть, мы ничего не отменяем, никуда не уходим», - сказал он.

В то же время премьер отметил, что Армения никогда не скрывала тех проблем, которые есть.

«В связи с ОДКБ с событиями в 2021 году. Например, в 2020 году никаких претензий по ОДКБ мы не предъявляли, РФ тоже, а в 2021 году, в ходе Сотк-Хознаварских событий мы поднимали и продолжаем поднимать вполне конкретные вопросы. И здесь наши оценки не изменились», - отметил премьер-министр РА.

Он раскрыл неизвестное о первой встрече с президентом РФ в 2018 году.

«Президент Российской Федерации сказал мне, что знает о разговорах, что Россия вмешивается в дела других стран, подрывая их суверенитет и так далее, и тому подобное. И он подтвердил, что безоговорочно уважает суверенитет, независимость и свободу принятия решений Армении, и мы, по сути, строим наши отношения на этом, на договоренностях, достигнутых в ходе нашего первого разговора», - сказал Пашинян.

Премьер-министр РА заверил и еще раз подчеркнул, что Армения ничего не меняет, не отказывается от выполнения каких-либо обязательств, но замечает и проблемы.