Если российские миротворцы покинут Нагорный Карабах, значит, они должны будут вернуться в Россию: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос, останутся ли миротворцы РФ в Нагорном Карабахе, зависит не только от Армении. Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян подчеркнул это в интервью Общественному телевидению, отвечая на вопрос, должны ли российские миротворцы оставаться в Нагорном Карабахе.

«Вопрос их пребывания в Нагорном Карабахе зависит не только от нас, или не зависит от нас, потому что мы знаем, что Российская Федерация ведет определенные обсуждения и с Азербайджаном. Я не могу дать прямой и конкретный ответ на этот вопрос, останутся ли они в Нагорном Карабахе или нет», - сказал премьер-министр.

На вопрос, могут ли российские миротворцы прийти в Армению и остаться здесь, премьер-министр ответил, что не видит в этом логики, поскольку это миротворческие войска РФ в Нагорном Карабахе.

«Если они покинут Нагорный Карабах, то им придется ехать в Россию. Вопрос в том, вернуться они в Россию через Азербайджан или Армению? Я не думаю, что это принципиальный вопрос, но правовой основы или оправдания для их пребывания в Армении нет и быть не может», - заключил премьер-министр.