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Четырехстороннее заявление Гранады не нейтрализует угрозу безопасности Армении: премьер-министр Армении

Четырехстороннее заявление Гранады не нейтрализует угрозу безопасности Армении: премьер-министр Армении

Четырехстороннее заявление Гранады не нейтрализует угрозу безопасности. Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул это в интервью Общественному телевидению.

«Нет. Оно не нейтрализует. Но на чаше весов этой нейтрализации есть одна гиря, не самая тяжелая гиря, но и не самая легкая», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц приняли заявление по итогам встречи, состоявшейся 5 октября в Гранаде. В заявлении председатель Европейского совета, президент Франции и канцлер Германии подчеркнули свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Армении.


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