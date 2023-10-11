29800 кв/км включает и Арцвашен, ни одна власть не имеет права ставить крест на суверенной территории РА: Пашинян

В территорию Армении площадью 29 800 квадратных километров входит и Арцвашен. Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул это в интервью Общественному телевидению, коснувшись темы анклавов.

«Обсуждение темы анклавов неизбежно по одной простой причине: в 29 800 квадратных километров входит и Арцвашен. Ни одна власть, ни один представитель Республики Армения не имеет права ставить крест на суверенной территории Республики Армения. Но есть еще одна важная деталь: кто бы ни говорил об анклавах, он должен положить на стол карту, потому что на чем же основано существование этого анклава», - сказал премьер-министр.

По словам Пашиняна, если проблемы, связанные с анклавами, будут приняты одной из сторон - Арменией или Азербайджаном, то возникнет много вопросов.

«Есть вопрос делимитации границ этих анклавов, есть вопрос доступа и сервитута к этим анклавам, есть вопрос защиты этих границ, есть вопрос наличия и отсутствия вооруженных сил на этих территориях. Что означает анклав? Чтобы попасть туда, нужно пройти через чужую территорию, как нужно пройти через чужую территорию, каковы юридические нюансы этого вопроса и так далее», - сказал премьер-министр.

Он видит несколько вариантов решения этих проблем. Один из вариантов, например, заключается в том, что все эти вопросы решены, и на фоне мира эта проблема решена.

«Второй вариант заключается в том, что достигается договоренность о том, что анклавы по ту сторону границы остаются в пределах территорий стран, которые их окружают. А это, в свою очередь, должно стать предметом договоров и дальнейшей ратификации. Но и в этом контексте мы должны учитывать юридические нюансы этих процессов, понимать, в чем они обоснованы, в чем нет, что можно доказать, чего нельзя доказать», - сказал Пашинян.

По его словам, задача правительства в сфере безопасности - не допустить, чтобы какой-либо вопрос стал оправданием для дальнейшей эскалации на том основании, что Армения отказывается обсуждать, не обсуждает, избегает обсуждения, избегает решений. Это самая важная задача.

«В чем наша задача? Предотвратить эскалацию. И чтобы не допустить эскалации, мы не должны думать о том, чтобы затягивать вопросы, усложнять их, делать их неясными. Наоборот, мы действительно должны идти к решениям, но эти решения, естественно, должны быть разумными и прозрачными, чтобы исключить теории заговора перед нашей общественностью», - подчеркнул премьер-министр.