Главы МИД стран ЕС выступили против блокады Газы

Главы МИД ЕС на внеочередном заседании, посвященном ближневосточному обострению, выступили против блокады сектора Газа, призвали открыть гуманитарные коридоры, позволить желающим покинуть сектор. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил по итогам встречи глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Главы МИД обсудили эту сложную ситуацию, повторили необходимость прекратить насилие, освободить заложников, но также выступили против блокады, отключения электричества, (прекращения - ред.) доступа к питьевой воде и пище, поддержали необходимость открыть гуманитарный доступ и позволить тем, кто желает, выехать из Газы", - сказал он по итогам встречи, которая прошла в Омане.