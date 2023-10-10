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Turkish Airlines приостановила полеты в Израиль

Turkish Airlines приостановила полеты в Израиль

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Израиль. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил во вторник представитель компании Яхья Устюн.

"Ввиду ситуации в Израиле мы приостанавливаем наши полеты до следующего извещения", - сообщил Устюн в соцсети X.

Авиакомпании Турции продолжают полеты в Израиль, мониторинг безопасности воздушного пространства продолжается, сообщило во вторник днем министерство транспорта и инфраструктуры Турции.


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